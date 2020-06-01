4月份零售業銷貨額挫36%　連跌15個月

政府統計處今日(1日)公布，2020年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為241億港元，較2019年同月下跌36.1%。扣除期間價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌37.5%。

2020年3月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2019年同月下跌42.1%。與2019年同期比較，今年首4個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌35.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2020年4月按年比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌18.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草銷貨價值下跌14.0%；其他未分類消費品下跌28.6%；電器及其他未分類耐用消費品下跌21.7%；服裝下跌63.6%；藥物及化妝品下跌62.9%。

政府發言人表示，4月份零售業銷售的按年跌幅仍然龐大，儘管較3月份有所收窄，反映新冠肺炎疫情及必須的防疫抗疫措施，對與消費及旅遊相關活動構成的干擾仍然嚴重。

發言人進一步指出，雖然疫情在香港有所減退，但由於訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情況和各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業的經營環境依然充滿挑戰。政府會密切留意相關發展。