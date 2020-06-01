外婆疑勒死外孫案　被告女兒指母有精神病

中年外婆平日負責照顧6歲外孫兒的起居生活，2018年某天她跟外孫往飲茶買玩具後，帶他到酒店並涉以背包帶將他勒死。外婆否認謀殺罪，案件今(1日)於高院開審。控方傳召被告女兒作供，她表示案發前兒子跟她通電話，還說「玩得好開心」，她亦知道母親有精神病，坦言已原諒對方。

現年54歲的被告簡桂芳，被控於2018年3月18日在香港謀殺其外孫鄭霆軒。控方開案陳詞指，死者的母親在他一歲時已搬走，故事發時死者與被告同住馬鞍山。

案發前一日被告帶同死者跟朋友聚會，去飲茶又去買玩具，到傍晚跟朋友分手後，兩婆孫便入住灣仔比華利酒店。到凌晨一時，被告抱着死者現身，酒店清潔工報警。

救護員到場發現死者臉頸有瘀痕，但被告說已勒死死者，又說死者有精神病，更阻止救護員進行進行心外壓急救。死者送院後證實不治，被告亦被拘捕。

警方在酒店房發現一把刀及已斷開的背包孭帶，而法醫證實死者的傷勢脗合被背包帶勒斃。控方指死者是遭被告殺死這一點並無爭議，但陪審團須考慮被告殺人時的精神狀態。

控方傳召被告任職診所助護的女兒黃詩敏(約29歲)作供，她表示在2011年8月誕下死者後與母親及死者同住，到死者1 歲後她便搬走，但仍會每天與兒子講電話，自兒子讀小學起她亦會每晚回馬鞍山與兒子吃飯。她指過往除在兒子學習上對母親有意見外，她滿意母親照顧兒子。

黃稱2018年3月17日下午4時許，兒子打電話給她說「玩得好開心，會晏啲返屋企」。她之後聯絡當日跟母親聚會的友人，對方表示覺得母親當日「有啲怪」。她再致電母親，母親稱死者「玩得好攰」已睡覺，正在中環一間酒店休息，但未透露酒店名稱，母親還約她翌日早上去飲茶。到晚上約9時她再與母親通電話，當時仍聽到兒子的聲音。

黃接受辯方盤問時，同意母親很久以前已有精神病且須要服藥，她讀中一時更目擊母親吊頸自殺，是她切斷繩索救回母親一命。她指母親「絕對係好愛錫死者」，會擔心孫兒的「所有嘢」，甚至像代入了孫兒母親的角色。黃認同母親殺害死者一事完全與她平日的性格不符，又稱已經原諒了她。案件明天續審。