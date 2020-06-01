難確定存心瞞罪證　高級消防隊長脫妨司法罪

消防處高級消防隊長馮國輝，涉嫌兩度隱瞞尖沙咀一間樓上吧阻塞逃生途徑的犯罪證據，他否認2項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，控辯雙方今（1日）在觀塘法院完成結案陳詞後，裁判官即頒下裁決，指被告雖然曾傳可疑訊息給「上手」處理的同事，但事後他亦有致電警方確認，故傾向相信被告不是存心隱瞞，裁定2罪罪名不成立。

37歲被告馮國輝，案發時任職高級消防隊長，馮被控於2018年1月17日及24日，隱瞞在尖沙咀和益中心5樓有人阻塞逃生途徑及鎖上逃生途徑的犯罪證據。

控方結案陳詞指，被告作為案件主管，有責任親自詢問警方是否有證據，又指出被告與他的前主管王洪烈的對話中，曾說道「唔通真係告佢咩」、「其實應該都無人追究嘅」，認為被告有計劃隱瞞，甚至曾衡量風險，形告「發晦氣」的解釋是「講大話」。辯方承認被告曾說出可疑的話，但重申被告匯報時，確實相信是沒有警方證據，所以才不建議跟進，與訊息內容無關。

裁判官裁決時指，被告當時剛到任，第一次處理警方轉介消防處個案，選擇相信經驗豐富的前主管王洪烈的說法亦是合理。對於控方指被告有責任親自確認，而非單靠王轉述，裁判官認為只能說被告或不夠稱職，但不能作任何推論。雖然被告在與王的訊息中，部分對話令人生疑，但他傳訊息後也有致電給姓田女督察核證，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證，被告2罪均不成立。

裁判官又質疑控方在控罪中，沒有指明被告是透過甚麼方式隱瞞，以及隱瞞甚麼證據，究竟是相、文和圖，抑或只是當中的其中一樣，認為廉政公署在檢控上有改善空間。