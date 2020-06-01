西九文化區赤字達39億元　議員憂變另一個海洋公園

西九文化區預料未來3年的折舊前營運赤字達39億港元，立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今午(1日)召開會議，西九文化區管理局董事局主席唐英年在會上指，西九文化區的財務安排問題是因資金在時間上出現錯配，包括疫情、仍開展新設施等。多名議員在會上關注收支平衡問題，有議員質疑是計劃趕不上變化，擔心未來虧蝕是否會愈來愈大，亦有議員擔心西九文化區會變成另一個海洋公園。

議員劉國勳質疑，西九文化區早期是否太雄心萬象，指現時除戲曲中心外沒有其他項目，但卻聘請大量人手，認為是否應該在人手安排上作出調動。他又認為，計劃的確趕不上變化，但至今連興建酒店的地也沒有，擔心酒店等增加收入的項目在2025年才能發展，未來的虧蝕會更大。

議員陳淑莊指，西九文化區收入減少，2017年管理局曾指會聘請財務顧問加強財務安排，現時的期望估算亦未必準確，並指融資缺口亦較大，擔心會愈來愈大，關注管理局會以甚麼方式解決資金問題。

唐英年回應時指，在2017年時西九文化區只有戲曲中心落成，當時只能作估算，又指西九文化區的財務安排是穩健，現時亦有財務顧問計算帳目，仍與政府溝通解決財政方面的安排。他又提到，海洋公園項目向政府借50多億港元但未能還債，自己不想借貸後未能還債，因此會認真考慮以甚麼方式借貸。