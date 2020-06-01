立法會周三續審國歌法　2000警力戒備

立法會上周四(5月28日)通過二讀《國歌條例草案》，預料本周三(6月3日)交付立法會全體委員會階段審議各條文，草案有望周四(4日)表決，此外，全國人大會議早前亦通過「港版國安法」立法。據悉，為防有持反對意見人士包圍立法會或在附近一帶搗亂，加上周四正值6月4日，警方嚴陣以待，連續兩日各派出2000人，24小時在立法會一帶戒備，水炮車亦在場候命。另於各區安排警員候命，以防黑暴四竄生亂。

由於上周三(5月27日)草案二讀時，由早到晚均有人在全港多個旺區包括中環、銅鑼灣、紅磡及旺角等生事，有見及此，警方將繼續加強警力，本周三及周四各約有2000警力在立法會一帶戒備，應對屆時的衝突，警員會配備胡椒噴霧，政總外則停泊水炮車；負責協調的傳媒聯隊亦會加至約60人。此外，中、上環、銅鑼灣及旺角等上周曾生亂的地方，均會配置充足警力，各區主要幹道亦會加設路障，截查可疑車輛。

至於立法會及政總一帶保安仍然森嚴，今日(1日)現場所見，外圍多條道路包括夏慤道、添美道及龍和道等均架設大型水馬，有警員看守出入口，立法會大樓外亦加設鐵板及帆布遮擋，大樓對面的中信大廈外亦有水馬。政總外的行人路上除架設水馬，亦設置鐵絲網，部分有2.5米高，水馬之間亦有鐵鏈連繫；另附近的行人天橋亦擺放水馬。