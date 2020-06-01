疫暴夾擊港零售業慘淡　店員：趁年輕轉行學藝傍身

本地零售業受新冠肺炎及社會事件夾擊，政府今日(1日)公布今年4月的零售業總銷貨價值的臨時估計為241億港元，較2019年同月下跌36.1%。有零售業學會預計5月及6月的零售市道不會出現大幅改善。東網記者今午到城中購物勝地旺角視察，發現多條街道、潮流熱店變得門可羅雀。有店員更透露生意大減下，有意轉行他投，往日遊人如鯽的旺角只見日落餘暉。

在花園街售賣運動鞋的店員Kenny無奈表示，去年未發生反修例示威等事件之前，該處是遊客來港必逛景點之一，每日前來行街的人潮擠擁至水洩不通，「上年我哋閒閒哋每日都做四五萬蚊生意，今年差到好景嗰日先做得個三四千(港元)，有時成日先賣出一對幾百蚊鞋，你自己計跌咗幾多，主要係內地人同遊客落嚟買嘢，香港人個個都上網買啦，點會落嚟同你迫。」

Kenny又稱，上年有藥房見旺角市道好不斷開業，結果如雨後春筍一樣開遍四周，連花園街亦有藥房用200多萬港元月租，租了一間不是太大的運動用品舖準備大展拳腳，豈料好景不常。今年初才開門做生意，結果遇上「咁嘅環境」，根本沒有人光顧。結果開業個多月便關門大吉，現改成一間短期散貨場。他又指，整個旺角的藥房都生意慘淡，近期已有逾10間結業。

他批評港府胡亂花錢做一些大白象工程，「嘥錢做埋啲垃圾工程、冇人要嘅口罩！」連政府官員都寧願用即棄口罩，浪費公兌。他又批評「(政府)所有用來救市嘅措施都冇用」，正考慮趁年輕轉行去學剪髮，起碼有一門手藝傍身。