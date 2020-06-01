瑜伽女導師滯留尼泊爾逾2月　批評政府忽視當地港人

新冠肺炎疫情全球大爆發，入境事務處共接獲1300名滯留尼泊爾港人求助，並協調航班尼泊爾駐港總領事館和當地航空公司，安排兩班特別航班於今晚(1日)由加德滿都返港，合共接載約330名港人。一名未能乘坐特別航班的瑜伽女導師表示，因疫情爆發，她被困當地已逾2個月，由於當地非常落後，四周都是農村，又不知何時能返港，感十分無助。她稱曾多次向港府求助，但有感政府相當忽視滯留尼泊爾的港人，批評政府「完全幫唔到手、睇唔到盡頭」。

瑜伽導師鄭小姐接受東網記者的電話訪問時指，3月初飛往尼泊爾當地打算靜修，原定4月底返港，但尼泊爾3月24日起開始「鎖城」，她因此被困在當地佛學院一間約200呎的客房。她指只有清晨6、7時獲准到附近購買糧食及物品，沿路有當地警員持械監視，十分不便。她又稱因當地醫療水平較落後，而能夠選擇的食物亦有限，故營養攝取有不足的情況，加上她現金不多，當地又無法使用信用卡等，更令她倍感徬徨無助。

她稱每日被困在斗室內，「好似坐監咁」，曾多次尋求港府幫助，惟只獲轉介一些購買機票的方法。她稱曾逐一嘗試該些方法，但全部無音信，亦曾嘗試買其他地方的機票欲轉機回港。她又說，得知近日港府有首批特別航班返港，卻不知何時有第二批，直言「睇唔到希望」，批評港府忽視滯留尼泊爾的港人。

政府昨(5月31日)稱已協調特別航班接載滯留當地港人返港，該批人士抵港後需讓衞生署職員採集深喉唾液樣本進行病毒測試，之後會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心，接受14天強制檢疫。據當地機場消息指，尼泊爾航空專機將於當地時間今晚8時(香港時間約10時)由加德滿都機場起飛，料直航航程是5小時，即大約凌晨3時抵達香港。