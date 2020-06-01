去年中上環暴動案續審　男被告曾阻警追截2名女被告

1對夫婦及1名女學生被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，案件今日(1日)續審。控方傳召警員嚴偉倫作供，嚴供述男被告於被捕前曾用身體及舉高雙手阻止警員追截2名女被告，當時她們在男被告身後準備爬鐵絲網逃走。

3名被告分別是湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲）夫婦，及女學生李宛叡（17歲）。

嚴偉倫原隸屬反恐特勤隊，案發當日被指派擔任特別戰術小隊（俗稱「速龍小隊」）成員。嚴憶述警方展開掃蕩行動期間，有示威者向警員掟磚掟雜物，他亦被雜物擲中頭盔，幸沒有受傷。他觀察到約有50人由德輔道西轉入奇靈里，後來又約有30人由西營盤港鐵站B3出口轉入西源里，他追至西源里時以涉嫌非法集結將湯拘捕。

嚴指湯身材壯碩，其所穿的圍巾、背心、褲、手袖、波鞋及背包均為黑色；他在湯的背包搜出頭盔、防毒面具、護脛、生理鹽水及無線電通訊器等物品。湯被捕時身體不斷郁動，他思疑湯想逃走，遂以膠索帶將其反手鎖上，及後將其交由另一組同事處理。

嚴接受辯方盤問時承認，當日指揮官作出訓示的時候，1名傳令員在場讀出行動流程的資料，包括時間及地點等，惟他未能即時拿出記事冊，只是臨時拿紙張將資料抄下來，事後再將筆記抄到警員記事冊之中，但他已將有關筆記銷毀棄掉。辯方指出，嚴的做法有違《警察通例》，因通例規定警員當值時必須隨身攜帶警員記事冊作記錄之用。嚴對此表示同意，但強調此舉是他自己的做法，與上級及學堂訓練無關。