救護員執勤時確診　工會稱為保安全需穿配防護設備

香港再爆新冠肺炎本地感染個案，其中今日(1日)更出現首名於執勤時確診的救護員。他於上月30日將瀝源邨確診女病人送院，於救護車值勤期間曾為女患者戴上氧氣面罩，疑因防護設備不足，不幸染疫。消防處救護員會主席李偉孝表示，救護員接到求助後，是否需要配備全副保護衣物需視乎個案性質，又認為若增加安全系數，需要穿配個人防護設備(PPE)。

李提到，PPE數量有限，安全雖重要，但如每宗求助都要穿上PPE，有可能造成浪費，「咁幾多PPE都會唔夠，無可能無限量供應」。李表示，現時個案仍在了解，未知人員為何感染，惟他指當時人員執勤為女病人使用高流量氧氣治療，理應要穿配PPE。

對於確診救護人員所駐守的沙田救護站，李表示，該救護站已經徹底消毒，而曾接觸該名同事的人員名單，亦已轉交衞生防護中心，但是否作全面檢測則暫時未有消息。

據了解，有前線救護員批評處方現時經常以口頭形式，要求救護員節省N95口罩，加上當日控制中心未有向執勤的3名救護員交代，涉事個案出現新冠肺炎病徵，故其中2名救護員直接接觸病人都只佩戴普通外科口罩，未有使用N95口罩。而現時救護站向救護員配給的外科口罩，亦非CSI口罩，而是內地製的口罩。

另外，該名救護員當晚曾與女朋友於又一城的餐廳「牛角」進食用膳，牛角其後於社交網站回應稱，為確保安全，旗下又一城牛角及溫野菜分店已即時停業，及聘請專業公司於今日進行深層消毒，該分店所有員工亦不會分派到其他分店工作，並會作自我隔離。