美警殺黑人：美國5600人被捕　250軍人進駐華盛頓

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德遭白人警察「跪殺」，多地示威者連日走上街頭，全美多地至周一（1日）合共至少5600名示威者被捕。首都華盛頓第4日爆發示威，白宮外圍有多輛國民警衞軍的軍車進駐，軍方直升機在上空盤旋驅散示威者，防長埃斯珀及參謀長聯席會議主席米利到場視察平亂情況。

在首都華盛頓，示威者在入夜後於下城區街頭單膝下跪，高叫「我們想要甚麼？公義。何時要？現在。」等口號，其後宣布街道都屬於他們，示威於宵禁後仍然和平進行。執法人員之後以催淚彈驅散聚集人群，示威者其後走到唐人街附近，軍方直升機低飛盤旋驅散，現場沙塵滾滾，有樹木被削斷，險些傷及地面人士。

同日，美國有線電視新聞網絡（CNN）拍到白宮附近出現大批國民警衞軍軍車，並引述3名國防部官員指當局向華府派出200至250名現役軍人，料周一晚完成部署。據報，該批軍人來自北卡羅萊納州布拉格堡基地，主力保護華府安全，不會負責拘捕示威者等執法行動，而今次部署不需取得當地政府授權。目前華府有1200名國民警衞軍駐守，另有5個州陸續調派國民警衞軍到華府增援。

司法部長巴爾已調派旗下的執法部隊到首都增援，他周一與總統特朗普跟各州州長開視像會議時，要求州長必須確保執法人員有足夠力量追捕惹事的人，揚言：「執法行動不會有用，除非我們主導街頭。」特朗普指示巴爾帶領聯邦執法行動，協助華盛頓恢復秩序。美媒指，白宮外圍周日（5月31日）有多處被縱火，執法部門周一較早時決定擴大白宮的安全範圍。

除了華盛頓，全美多地示威持續，包括紐約、費城、三藩市等重要城市。在肯塔基州路易斯威爾，警員周一凌晨擊斃一名疑無視宵禁令的黑人男子，引發新一輪示威，數百名示威者到案發現場抗議，警員其後施放催淚彈驅散。

在過去的周末，示威原發地明尼阿波利斯有示威者湧到市內道路，紐約、洛杉磯、芝加哥、西雅圖及費城等東岸至西岸城市亦見長長示威人龍。由影片可見，明尼阿波利斯有人潮上周六（5月30日）踏上市內石橋，橫越密西西比河，久久未見龍尾。

東岸紐約有數以萬計示威者周日橫越曼哈頓第14街，連同西岸洛杉磯亦見到人頭湧湧。至於芝加哥同日亦有大批市民上街抗議警暴，只見人海佔據多條行車線。