警第三代超級電腦　追蹤逾千疫情相關者

新冠肺炎疫情影響全球，警方今年2月啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統作病毒追蹤調查，該系統經沙士一役後於4年前引進「傳染病感染追蹤」功能，協助衞生防護中心對傳染病進行追蹤分析，是次該功能亦首度向公眾曝光。警方指疫情期間協助調查14個個案及群組，深入跟進超過1350名確診者及其有接觸的人士，包括蘭桂坊「酒吧群組」，更藉超級電腦新辨識122名接觸人士。

刑事總部警司施金梭指，超級電腦主要協助調查重大事件或刑事案件，並在災難中協助辨認災難遇害者及處理傷亡查詢，疫情期間系統則主要調查和分析3種案件，包括社區大規模爆發的群組案件、確診者曾接觸的市民及部分未有明顯病原的個案。施解釋，警方會將衞生署得到的資料，包括活動、時間、人物和地點，輸入超級電腦內作出分析，系統會按人員選取某些搜查特徵，查找出傳播熱點、群組源頭和超級傳播者等，並以圖表模型顯示分析結果。疫情高峰期，警方曾派出30人使用系統查找病原，現時警隊共有超過300人曾受過使用超級電腦訓練。

警方更調派刑偵人員協助衞生署作跟進調查，港島總區重案組1B隊主管林頌雅的團隊就是負責調查蘭桂坊「酒吧群組」，林指團隊聯絡過518人，有79人為確診者，包括39名酒吧員工或樂手及40名顧客。系統因處理是次疫情，現時系統共備存超過1.9萬份相關數據。林又指，刑偵人員的工作就是從超級電腦所分析大量資料，再去接觸當事人查問更多細節，例如同行人士或實際時間等。她形容病毒追蹤不同於刑偵調查，前者較為人性化，需要更多耐性去解釋和釋除市民的困惑。