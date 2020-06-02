9名救護員成密切接觸者　1人送院8人入住檢疫中心

本港昨日(1日)出現新冠肺炎疫情以來首名染疫的救護員，他疑因未有穿着足夠防護衣物而被救護車上的確診女病人傳染。消防處昨晚表示，該名27歲救護員隸屬沙田救護站，而曾運載確診女病人的該輛救護車的人員，於處理完有關病人至傍晚下班時，亦曾處理另外兩名緊急救護召喚病者。截至本月1日，共9名救護人員被定義為密切接觸者，其中一人出現病徵而被送院，其餘8人入住檢疫中心。

消防處表示，該名確診救護員自5月30日晚上於沙田救護站下班後，並沒有再值勤。消防處已於沙田救護站將站內設施及確診隊員曾接觸過的工具和救護車進行徹底消毒。

對於被指消防處安排的防護裝備不足，該處指消防處處理懷疑或確診個案的個人防護裝備指引，是由部門醫務總監參考醫院管理局、衞生防護中心和世界衞生組織的指引及根據疫情的發展所制定。前線人員於執行職務時，會因應現場情況及所得的病人資料，穿着適當的個人防護裝備。現時處理一般救護召喚的基本個人防護裝備有外科口罩、眼罩及手套。而處理懷疑或確診感染個案的個人防護裝備則為N95口罩、眼罩、手套、保護袍及用後即棄帽。

另外，前線人員可以隨時按現場所得資料進行風險評估而提升個人防護裝備至處理懷疑或確診個案等級。如病人需要施行高風險治理程序，例如心肺復甦法或使用高流量氧氣等，前線人員亦可以提升個人防護裝備至處理懷疑或確診個案等級。在處理這宗個案時，救護人員於現場的裝備中包括有N95口罩，唯因當時病人情況危急，救護人員在沒有穿戴完整個人防護裝備下處理病人。