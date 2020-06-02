探射燈：大媽默許當眾抽水　猥褻行為最高囚7年

昔日的大媽歌舞團化整為零，轉型變身「出租女友」或「公園啤酒妹」，專向公園內的年長男士拋弄媚眼，大送秋波，默許對方「抽水」，從而藉詞索取金錢。有法律界人士指，於公眾地方進行猥褻或不雅行為，有機會觸犯刑事罪行，最高刑罰為監禁7年。

執業大律師陸偉雄指，該批大媽若在公園內與男子有親密的行為，如「攬攬錫錫」、觸碰性器官等，超出大眾的道德底線，有機會觸犯普通法下的「有違公德的行為」。他解釋，即使不涉及淫褻行為，但由於公園是孩童、婦孺出入的公眾場所，大媽的行為或會引起不良觀感，足以構成犯罪。

另外於公園內販賣水和啤酒，理論上可構成「無牌售賣酒類飲品」。但他指若該批大媽並非明碼實價，一買一賣，而是表面上一個遞出酒精，對方給予利是或小量金錢回禮，未必能夠入罪。他指，必須依靠執法人員放蛇，證明有人有販賣酒精才有足夠證據檢控。

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