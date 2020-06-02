美警殺黑人：特朗普促州長動員國民警衞軍制亂　否則派兵介入

美國明尼亞波利斯黑人上周遭白人警察跪頸致死，引發多地連日發生騷亂。總統特朗普周一（1日）在白宮玫瑰園表示，強烈建議各州州長動員國民警衞軍制亂，否則派兵介入。美國傳媒同日較早時間報道，特朗普曾批評州長處事手法軟弱，敦促他們採取強硬手段，防止暴力示威蔓延。

特朗普在記者會上表示：「我們會終結騷亂及無法無天的情況，我們今天就結束它。」他建議州長立即採取行動，以及動用所有聯邦資源，其後亦前往早前被焚、近200年歷史的聖約翰聖公會教堂視察。

美媒早前報道指，特朗普與多位州長舉行視像會議，期間曾批評對方應對方式，密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）形容對話「非常令人不安」。有消息人士表示，特朗普敦促州長將違法示威者關進監獄一段長時間，並多次告訴對方要動用軍隊，更稱美國有「一隊很棒的軍隊」。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）同日出席記者會時解釋，特朗普所說的強硬手段是指維持街道和平，而非對付示威者，又提到不能容忍暴力、搶掠、無政府狀態及無法無天的情況發生。