探射燈：屯門大媽出租　賣酒水任抽水

自康文署去年取消屯門公園自娛區，大媽歌舞團四處流竄。有人轉戰區內其他公園賣唱，部分索性變身「出租女友」和「啤酒妹」。有衣着清涼的大媽流連公園涼亭，向大叔拋眉弄眼，任由對方攬腰摸臀「抽水」，繼而索取數百元「零用錢」；亦有大媽向年長阿伯賣水和啤酒，更無視禁聚令規定。有法律界人士指，有關行為有機會觸犯「有違公德罪」和「無牌賣酒」。

日前下午4時許，1名短裙大媽與數名中年大叔在蝴蝶灣公園一涼亭「吹水」，亭內至少5人聚集，眾人防疫意識薄弱，未有戴口罩。至傍晚7時，大媽與2名大叔意猶未盡離開公園，她用手輕摟其中一大叔的腰部，對方多次輕碰大媽的臀部，舉止親暱，惹人側目。行至附近輕鐵站，該大叔取出多張百元紙幣打賞大媽，大媽興奮跳起攬住大叔，高呼「多謝大佬」。大媽目送兩男上輕鐵後，取出一疊紙幣數錢，估計數小時賺逾500港元。

屯門區議員甄紹南指，該批大媽早於2月底進駐該公園賣唱，因多次被康文署職員驅趕，便轉到公園範圍外的單車徑繼續表演，高峰期有10多檔。他估計公園內現時有近20名「大媽出租女友」搵食。

屯門公園近模型船池及長者休憩處一帶，日前有數十名年長男子打躉吹水。當中有至少5名打扮清涼的大媽在人群中穿梭，她們每人拖着1架放有冰袋的手拉車，熟練地取出水或啤酒，部分更備有紙杯，供給場內男子使用。

期間公園管理人員多次利用揚聲器廣播，要求在場人士散去，不要違反禁聚令，否則可罰款2000港元，惟無人理會。大媽繼續在人堆中「除罩吹水」，至黃昏時分，大叔陸續向2名大媽付錢，據悉飲品沒有定價，惟他們一般會付款20至50港元不等，部分出手較「闊綽」的甚至會付過百元。

議員柯創盛對有關情況感到嘩然，並指康文署作為場地管理者責無旁貸，促請該署積極介入，有需要可進行跨部門聯合行動嚴厲打擊。

康文署發言人指，該署在5月收到1宗疑有人在屯門公園兜售飲品的投訴，隨即加強巡視，惟未有發現有關違規行為。另外，禁聚令生效至今，該署在屯門公園及蝴蝶灣公園向聚集的市民共發出近500個口頭勸喻，但未有因市民違反有關規例而發出告票。

警方回應指，今年1月至4月，分別於屯門公園和蝴蝶灣公園接獲5宗及14宗噪音投訴，分別作出1次和4次勸喻，並於蝴蝶灣公園作出1次警告。

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