網民熱話：內地女曬戰利品　教內地人芝麻灣撈捕海洋生物

疫情期間不少市民為免到人多地方，都會選擇到沙灘或郊野公園郊遊，但遊玩之餘亦要有公德心。一名嫁到香港的內地女到大嶼山芝麻灣遊玩期間，撈獲大量海洋生物。事後不止在內地社交平台狂曬「戰利品」，更提供「攻略」，教人在港撈海星海參。有網民批評該女子破壞海洋生態，「乜都貪，放得入口就係咁挖」。

網民Chan Siu Ying前日（31日）於Facebook群組「今晚食乜撚手小菜（嚴禁買賣）」上載圖片，又貼文稱，該對男女到芝麻灣瘋狂撈捕海洋生物。圖片所見，兩人似乎「有備而來」，女子用鐵鉗夾起一隻疑似海參的物體，又用網袋裝起數十隻小海星，另有數個膠盤裝起海星、貝類等海洋生物。

根據該名女子在內地社交平台「小紅書」的帳戶，自稱是嫁給港人的內地人，在該帳戶發現她將芝麻灣撈捕海洋生物的過程寫成「攻略」，教人乘坐的交通工具及撈海洋生物所需工具。

網民認為該女子的行徑猖獗，執法部門理應處理，否則海洋生態會受到破壞。亦有網民認為，應該當場制止對方，而非事後於網上批評，事主就回應指，在網上發現該「攻略」後才揭發事件，並非親眼目擊。

據郊野公園條例26條(1e)指出，禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物；郊野公園條例26條(3)則指，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

網民有話說：

Leo Yeung：捉嚟做乜嘢？唔好搞亂海洋生態啦

Zoe Yan：行山就行山啦，係要做啲自私嘢，破壞環境，去到邊都係咁

Esther Cmw：前世未見過沙灘有海產，一定要攞晒返屋企？

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：