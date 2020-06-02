港版國安法：美國鎮壓騷亂似香港　林鄭斥美方雙重標準

美國總統特朗普早前提出制裁中國的措施，包括取消對香港的特殊待遇。行政長官林鄭月娥今早(2日)在出席行政會議前表示，美國計劃對香港實施的制裁是損人不利己，又批評有外國國家很重視自己國家的安全，但對香港的現況則戴有色眼鏡。針對近日美國發生的騷亂，她指由當地政府的鎮壓手法，再與對香港去年發生暴亂採取的立場，清楚顯示美方持雙重標準。

林鄭表示，過去十多年香港都是美國賺取貨貿順差最大的經濟體，而香港亦單方面向美國護照持有人提供免簽證待遇，1300間在港美國公司也可以享有CEPA下同等進入內地市場的優惠政策，美國投資和金融公司佔本港證券市場交易量達到五分之一。

林鄭月娥又指，人大通過港版國安法的立法決定只是第一步，仍未有法律條文，理解市民的關注，她批評外國政府不停作出失實和無理的指控，強調國家安全立法是中央事權，不同意繞過立法會的說法，希望外國政府處理與香港的雙邊關係時要互相尊重，不可和不應該在全球經濟因為疫情變得疲弱不堪時，打擊企業和人民，否則只會令情況雪上加霜。