政府高度重視社區現小型爆發　謹慎處理禁聚令

沙田瀝源邨祿泉樓出現多宗本地個案，食物及衞生局局長陳肇始表示，政府高度關注出現感染群組及小型爆發，會繼續在有6人確診的祿泉樓派發及收回樣本瓶，目前已派出1000個，收回800個，呼籲居民盡快交出樣本。

她指，當局會在涉及的單位抽取環境樣本，亦會清洗大廈，衞生防護中心亦會到場開辦健康講座。她續指，當局正繼續調查首名女患者工作的嘉里葵涌貨倉傳播的途徑，亦在確診的兩名同事居住的葵聯邨派發樣本瓶，呼籲葵聯邨、瀝源邨及貨倉工作同事留意身體狀況，若果出現輕微病徵，要盡快求醫，市民亦要保持社交距離及個人環境衞生。

政府指，該個案群組最少涉及9人，包括情況危殆的女士和其丈夫，該女士的2名同事，祿泉樓另外4名居民，以及1名男救護員，強調高度重視有關個案，因涉及多種元素令人擔心，如工作間感染，居民在大廈出入的過程等，並正進行一系列調查。

至於食肆規限及禁聚令將於周四(4日)屆滿，而限制內地、澳門和台灣入境人士要進行檢疫，以及海外入境人士檢疫要求的附屬法例，也分別於本月7日和18日屆滿，政府指會盡早作公布決定，並採取非常謹慎態度處理。