港版國安法：鄭若驊被批解說法案不清　未能釋公眾疑慮

鄭若驊稱港版國安法原則上不會有追溯力，但亦會有例外情況。

全國人大會議早前通過「港版國安法」立法，但一直龜縮兼被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，鮮有現身解說相關條文，未能釋除公眾疑慮。鄭日前接受其他媒體訪問指，港版國安法下任何檢控疑犯的決定，均由律政司負責，並非內地當局；惟被問到最高人民檢察院會否在港設機構、國安法有否追溯力等，她未能給予肯定的答覆。有時事評論員批評鄭的解釋不清楚，未能釋除公眾疑慮，建議她若對此不熟悉，應主動了解，而非長期迴避。

外界憂慮內地檢控人員會否參與檢察工作，鄭若驊稱「最佳答案」在《基本法》63條，當中列明「香港律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」。被問到政治敏感的案件是否有例外，鄭說自己在《基本法》第63條看不到相關情況。她僅指人大會議通過決定當日，無提及最高人民檢察院會在港設立機構接管檢察工作的決定，因涉及修改《基本法》。

她又補充，律政司會確保香港法制的普通法原則，包括公開審訊、無罪推定等，在港版國安法立法時會被尊重。若港版國安法實施前，有關法律無遵從普通法原則及人權保障，政府會向人大常委會提出關注，相信對方會歡迎，因為他們亦希望法律能在港順利推行。港版國安法原則上不會有追溯力，基本上會進行公開審訊，但國際做法及普通法亦有例外情況。

時事評論員陳雲生認為鄭若驊的答法不清不楚，模棱兩可。鄭作為部門首長，有責任向公眾解釋清楚相關條文，以釋除公眾疑慮。他指，雖然港版國安法的具體內容未制訂，但基本框架已有，鄭倘若對此不清楚，可以主動向中央有關方面了解，或與港區人大代表溝通，了解暫時已有的框架及涵蓋範圍，甚麼事可做、甚麼事不可。

陳又認為，鄭經常都只是發表網誌、撰文或接受專訪解說，只是單向性發布資訊，甚少到立法會解答議員同傳媒問題，「估計佢係驚去到唔識答、唔知點答」，促請鄭不應再迴避，應多出席公開場合，當面向市民詳細解釋清楚。