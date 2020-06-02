欲取道解放軍軍營往理大　男子認罪判社服

去年11月理工大學爆發激烈衝突，期間一名裝修工人貪方便，擬直接穿過對開解放軍軍營前往理大，結果被解放軍截獲轉交警方跟進。他早前承認無許可證進入禁區罪，今（2日）在九龍城接受判刑。被告沒有律師代表，庭上一度聲稱事發時「唔知自己做緊咩」，後來改口承認知悉該處是不能進入。裁判官終接納他認罪，考慮到無證據顯示被告另有企圖，判他履行40小時社會服務令。

33歲被告莊靖，報稱任職裝修工人。案情指，去年11月20日下午3時許，油麻地柯士甸道127號槍會山軍營解放軍人員透過閉路電視，發現有人進入軍營，並於1號門對開截獲被告。被告當時神志清醒，但聲稱飲了4罐酒，終被送交警方處理。被告在警誡下聲稱，以為圍欄後是公園，想爬過圍欄前往理大，又聲稱當時他微醉。

辯方律師早前求情指被告當時已知該處是軍營，警誡下指稱誤以為該處是公園，只是想減輕刑責。不過，被告今日在庭上卻又有另一番說法，稱上述只是律師建議，要他這樣說才可以認罪，否則或會成為抗辯理由。被告直言事發時「唔知自己做緊咩」，但強調「我知我做錯咗」。

裁判官形容被告態度曖昧，模棱兩可，一度考慮拒絕他認罪。後來被告說「剛才表達得唔好」，並承認事發時知道圍欄內是別人的地方不可進入，裁判官才接納他的認罪答辯。