瀝源邨祿泉樓恐成疫廈　政府派人清潔及收集深喉樣本

政府今早派人清潔及消毒祿泉樓地下及樓層。（趙瑞麟攝）

本港新冠肺炎疫情近日再次爆發，沙田瀝源邨祿泉樓多人受感染。政府今早（2日)派人清潔及消毒祿泉樓地下及樓層，主要清洗大堂設施及大廈對開的空地，清潔工人均穿着全套保護衣。衞生防護中心則繼續收集祿泉樓住戶的深喉唾液樣本瓶。

現場所見，有近10人被安排上救護車及前往隔離，當中包括有女士帶同手抱的嬰兒，有長者需由擔架床護送上救護車，有男士則帶同行李箱自行步上救護車，另有數名外傭。

居在祿泉樓8樓的居民朱小姐表示，自疫情開始已經做足個人防護措施，包括隨身帶備酒精洗手液，每次觸摸大門扶手或信箱後均立即消毒，不太擔心祿泉樓的疫情。

市民孫先生指，其母親的同事居在10樓，即與其中一名確診住戶同層，他透露母親曾與該名同事共膳，坦言擔心母親受感染，故早上到祿泉樓了解可否遞交深喉唾液樣本。另一居民、任職保安的陳先生指，由於工作關係，沒時間遞交喉唾液樣本，反問「要返工點驗？」。