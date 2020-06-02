小學男助理偷拍校內女學生如廁　還押候判

小學資訊科技男助理被同事撞破從女廁步出，校方接報裝設閉路電視監察女廁門口，揭發男助理兩度尾隨女學生進入廁所，並蹲在廁格前偷拍她們如廁。該男助理今日（2日）在西九龍法承認兩項製作兒童色情物品罪，裁判官指事主年紀相當細且發育未完成，被告是窺準她們沒有能力保護自己而犯案，將他還押至6月16日，等候其背景和心理專家報告後判刑。

案情透露，被告羅德禮（40歲）案發時在青衣一間小學任職，他的一名同事於2018年6月8日，看見被告從女廁步出，手中拿着電話，跟他打招呼但他神色緊張，於是向校方匯報事件。校方其後指示另一名技術員裝設攝錄鏡頭監視該女廁門口，並發現被告於6月11日兩度尾隨女學生進入女廁，並面向廁格蹲下，於是報警。

警方到學校將被告拘捕，警誡下他承認當時正在巡邏，出於性衝動下尾隨兩名分別穿體育衫和校服的女生進入廁所並偷拍，他強調無意分享或上載該些片段，他打算翻看片段後，再於一、兩天後刪除。

辯方律師求情稱，被告於2009年起在該校擔任教學助理，至案發前不久改任資訊科技助理，工作壓力驟升，因出現心理問題而犯案。律師又強調慶幸兩名事主不知遭偷拍，故沒受到心理創傷，而涉案片段的色情程度亦屬最低級別。

律師續指被告在事發後，已參加明愛朗天計劃處理自己的心理問題，故他不會重犯。而本案延誤近兩年，令他原本打算與女友於去年初結婚，亦無奈要取消酒席。

裁判官直言若女方因被告犯案而分手，取消酒席便與案件延誤無關，反問：「唔通驚（被告）拉咗去坐監，親戚朋友嚟到，冇咗個新郎哥？」辯方則解釋被告婚事並未告吹，只是被告怕擺酒之際就是要上庭的日子。