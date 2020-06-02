港鐵引入5部智能機械人　助引路清潔及維修檢測

港鐵計劃引入5部智能機械人，在部分車站提供清潔、引路及列車維修檢測服務。車務總監李家潤今日(2日)表示，智能機械人合共研發成本約400萬港元，當中負責維修的車底智能檢測機械人，能夠在1.5小時內完成8個車卡的車底拍攝，拍攝數量多達1800張。

港鐵副車務工程總管黃浩樑表示，這些高解像度相片有助掌握車底部件情況，機械人在拍攝過程中若發現異常，亦會通知職員。他認為隨着引入更多智能維修科技，設立數據工作室有助分析列車未來表現趨勢和制訂維修政策。

5部站內機械人分別是「尋路員-T」、「引路員-T」、「巡查員-T」、和兩款「清潔員-T」，預計會在今年第三季開始在啟德站投入服務；亦會有另一部「尋路員-T」在日出康城一座新落成的商場服務。尋路員和引路員主要負責客戶服務，解答車程和車站設置位置的查詢。前者能夠辨認大型行李和嬰兒車，提示相關客人轉乘電梯；後者則會播放安全宣傳短片。

巡查員跟清潔員則負責後勤，巡查員會在車站關閉後巡視車站，檢查站內設施；而清潔員有兩種呎吋、但功能相同，在清潔時能比一般清潔機械省一半水，相對環保。