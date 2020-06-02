港版國安法：外國官員妄加置喙　團體到英澳兩駐港領事館抗議

港版國安法惹來國際社會關注。有團體今日(2日)中午先後到英國及澳洲的駐港領事館抗議，批評英、澳兩國官員對港版國安法立法一事發表不合適言論，干預中國及香港事務。

團體「香港好市民」一行8人，今日中午先到位於金鐘的英國領事館抗議，再到位於灣仔的澳洲領事館抗議，他們手持兩支五星旗，以及多個寫有「中國主權，不容侵犯」、「維護國家主權，天經地義」，以及「外國勢力無理干預可恥」等字眼及紙牌。他們於英國駐港領事館外拉起寫有「香港經已回歸祖國，英國無權干涉香港」字眼的橫額，另於澳洲駐港領事館外拉起寫有「譴責澳洲抹黑一國兩制」字眼的橫額。英國及澳洲駐港領事館分別派人接過請願信。

團體發言人藍小姐表示，香港是中國的一部分，絕對有責任和權利維護國家的主權和安全，不能夠成為國家安全上的缺口。她指，任何國家和地方都會有維護國家安全相關的法律，香港也不例外，中央主動出擊制訂港版國安法是沒有問題，英國及澳洲政府應該予以尊重，不能干預。她嚴厲譴責英國及澳洲的官員，日前反對中國制訂港版國安法的言論，要求他們尊重中國的國家主權和安全，收回相關不合適言論。