派1萬元最快6.21接受申請　銀行及郵局開門收表

政府全民派錢1萬港元計劃將於本月接受申請。有消息指，政府最快於本月21日起接受登記，雖然當日是星期日，但參與計劃的逾20家銀行的分行及各區郵政局均會開放，供市民領取及交回申請表格，並同時接受電子方式登記。市民最快7月中「有錢落袋」。東網正向財經事務及庫務局，以及各大銀行查詢。

財政司司長陳茂波早前表示，本月底會開始接受合資格市民登記申領政府派發的1萬港元，政府已與逾20家銀行簽約，透過銀行向市民發放款項，同時亦會透過香港郵政向市民派錢。他指，預計政府於7月中正式發放款項，估計到8月底，大部分市民已經收到款項。

有消息指，政府將參考對上一次於2011年全民派錢6000港元的安排，當年選擇在星期日開始接受市民登記領取款項，而當日參與發放款項的銀行分行及各區郵政局亦有營業，向市民派發並收回申請表格。

消息稱，今次政府派錢亦會傾向選擇在星期日開始接受登記，原本計劃於本月28日開展，但考慮到市民於疫情下想快些收到款項，政府打算提早到本月21日起接受登記，當日參與計劃的逾20家銀行的分行及各區郵政局均會開放，市民除了親身交表外，亦可以經電子方式向參與計劃的銀行登記，並以個人戶口收款，此渠道較為快捷，料7月中可以「有錢落袋」。

渣打銀行回覆查詢時表示，派錢計劃詳情有待政府公布，但提醒市民可預先登記數碼銀行戶口，以便更快收取款項。