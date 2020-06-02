外婆涉殺孫案　被告曾說照顧孫兒感辛苦

52歲外婆涉嫌在酒店勒斃6歲外孫案，今早(2日)於高院續審，控方傳召被告的男友葉潤輝作供。他指被告非常愛錫死者，除照顧他的起居外，就連報讀學校亦是由她負責。葉強調以被告的性格「唔會做呢啲嘢(殺死死者)嘅，佢係有精神病先會做呢啲行為」。

任職保安員的葉稱於10年認識被告簡桂芳，其後成為情侶。案發前一日(2018年3月17日)他與被告及死者一同飲茶及行街，當時已發現被告像不開心且無胃口，而她早前亦透露經常失眠。

葉稱當日下午約5時與被告分開，至晚上他曾致電被告，其間死者聽電話說他們在酒店，他表示過往從未見過被告帶死者到酒店，故覺得很奇怪。葉又稱約於案發前個多星期，被告因死者倒瀉糖水而責備他，但過往她很少見責打死者。葉坦言被告會殺害死者，與她平日的性情有很大出入。

控方亦傳召被告的鄰居鍾春好作供，她指平日是被告照顧死者，很少見到死者母親。在2018年3月5日她見到被告，被告瘦了且透露孫兒上小學後照顧他很辛苦。她提議被告找社工幫忙，但被告認為無甚幫助。鍾又稱當時覺得被告很不精神，又擔心教不好孫兒，她並指孫兒有過度活躍症，有時會突然變得激動。

另外控方亦傳召了事發酒店的清潔女工羅秀群及首先到場的救護隊目周志恒作供。羅稱案發當日凌晨約12時45分，被告走到接待處叫羅幫她報警並稱自己殺了人。羅當時還問被告是否說笑，被告就帶她入房，她只見到房內很凌亂，遂打電話叫救護車。之後被告就從房中抱出一名被蓋着臉的小朋友到酒店外等候，她形容被告當時表現冷靜且沒表情。

救護隊目周志恒則稱，他到場時已見被告抱著死者在門口等候，當時死者的頭被外套蓋着。被告稱殺害了死者，他即拿開外套並發現死者頸有瘀痕，檢查後發現死者已沒有脈搏呼吸遂進行急救。

被告隨車前往醫院，途中她透露用皮帶勒死死者，更說:「唔好救個小朋友」，她又自稱有精神病，且嘗試推開正在進行心外壓的救員。周稱被告最初很冷靜，但上救護車後卻變得情緒激動且曾哭泣。