警校教官涉騙學警案　上級指未聞有人投訴

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元案，今（2日）在區域法院續審。擔任涉案班別班主任的警署警長供稱，他曾對學警集體購買藥物的開支生疑，亦有私下就財務事宜向個別學警查詢，惟沒有一個人向他作出投訴。

被告歐智威（49歲）案發時為警長，並於2012年12月至6月期間，同時擔任涉案2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。他否認兩項欺騙手段取得財產、一項公職人員接受利益及一項公職人員行為失當罪。

案發時擔任SS班的班主任警署警長江利東繼續作供，表示學警的班費應是越低越好，金錢亦應花在基本需要上，故認為學警支付共18萬港元「承接費」是過分高昂。惟他同意由始自從都沒有收到有學警投訴班費過高。

對於辯方指SS班因曾出現集體食物中毒，學警才會改為買外賣，江表示並不知道有中毒事件，強調校內出現食物中毒屬嚴重事態，他身為上級無可能不知道。

控方又傳召前警員馬寶權作供，他獲免予起訴書以頂證被告。馬現時從事港鐵電力維修的工作，而案發期間他被編入SS班，並負責處理班中財務。