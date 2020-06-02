議員質疑反恐部門能力　李家超：不排除提升恐襲風險級別

立法會保安事務委員會今日(2日)開會，保安局局長李家超就加強及應對恐怖主義活動作出報告及面對議員的質詢。李家超指出，香港面對恐怖襲擊威脅的風險級別是「中度」。然而，由去年7月至今，本地發生了十多宗涉及爆炸品及槍械的案件，警方拘捕了逾70人，這些案件的手法跟外國的恐怖主義活動類似，種種迹象顯示本土恐怖主義正在香港滋生，政府不排除會因應情況提升恐襲威脅級別。

李表示，犯人在炸藥的類別、原料、引爆方法上，皆與世界各地不同恐怖分子經常使用的襲擊手法類似。他續指，警方及其他紀律部隊會透過「跨部門反恐專責組」平台，以多管齊下的方式，包括加強情報搜集。香港警務處副處長(行動)蕭澤頤則指出，去年底至今警方共檢獲5支真槍，其中更有人在美國郵購槍械的零件，到香港再組裝。

議員麥美娟詢問李家超有關「跨部門反恐專責組」有否能力和人手作情報工作、又詢問有關部門有否調查近期的洗錢活動、及不明資金流入的情況會否凍結有關的資金鏈。李回覆指，相信有資金在不同的社會事件中提供支援、在示威現場中可發現大量的頭盔、豬嘴等從後方傳到前方、在示威結束後更是「周街掉」。他又指，在警方的打擊下，近日有關情況已經減少，強調只要有充分證據，警方會嚴厲打擊。

議員陳振英則引用近日美國出現的示威，指出美國總統特朗普在示威出現後短時間內把「反法西斯主義」列為恐怖組織，詢問港府能否參考。李指，香港有仍定的機制介定恐怖組織，包括若聯合國把特定組織列為恐怖組織，港府即可刊憲；若政府認為有關組織是恐怖組織，行政長官可向法庭申請；而保安局局長若認為某人或行為有理由涉及恐怖主義，亦可以運用權力凍結其資產。

議員鄭松泰在會議間質疑，當局多次指出恐怖主義抬頭，又強調有真槍在市面，但當局未有交代為何有關物件會在市面流通。他又認為各局長應進行背景調查，以證其沒有外國的背景。李回應指，暴力示威出現的原因在於有人因政治或金錢利益而推動「攬炒」，而有部分人不但不與暴力割席，更把暴力事件形容得「羅曼蒂克」，呼籲公眾不要鼓吹暴力。