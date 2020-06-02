第二班接載滯留印度港人專機　料明日出發

港府將安排專機接載第二批滯留印度的香港居民回港。當局今日（2日）表示，暫定最早於明日(3日)凌晨從孟買出發回港。今次航班主要接載身處孟買及周邊地區有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人，初步預計接載的乘客人數約300人，費用由乘客支付。

入境處過去數天已逐一聯絡符合上述情況的求助人，確認他們乘坐航班的意向和取得他們的具體資料，以便向當地政府申請出行的審批。從印度回港的乘客，在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制新冠肺炎病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

為應對新冠肺炎疫情，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降。截至6月1日，入境處已成功聯繫上約4800名滯留在印度的香港居民，首批約250名滯留當地的香港居民已於上月18日乘專機從新德里回港。

現時仍有眾多香港居民滯留在印度不同地區，考慮到當地國內交通仍受限制，以及相關人士回港後的檢疫安排和相關設施的承受能力，政府會按照實際情況分批協助他們有序返港，會繼續與他們保持密切聯繫。