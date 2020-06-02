港大研發新冠肺炎網上診斷　準確率達88%

香港大學團隊研發了一個網上診斷系統，利用人工智能技術分析電腦掃描檢測，篩查新冠肺炎疑似病人，了解他們的染病基率。只需上傳肺部電腦掃描圖像，便立刻顯示結果，準確率達到88%。

港大統計及精算學系系主任尹國聖說，新冠肺炎的核酸檢測目前仍存在許多問題，包括精準度低和耗時長，通常需要多次檢測才能得出最終結果，即假陰性比率較高。對於早期病人的快速診斷、隔離和治療極為不利。

很多放射科影像學研究發現，肺部電腦掃描對早期無症狀的新冠肺炎病人有很好的篩查效果，這是因為病毒進入人體早期首先攻擊肺部，產生病變。研究團隊發現760篇論文涵蓋了新冠肺炎的5種病徵描述，其中，每個病人肺部掃描影像均會出現1種或多種病徵，而這5種病徵是新冠肺炎區分於其他肺炎的顯著特徵。

研究團隊推出新冠肺炎圖像診斷系統後，繼續收集新樣本。尹國聖希望前線抗疫醫務人員使用診斷系統，並分享數據，合作研究，減輕核酸檢測負擔。