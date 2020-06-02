反修例凸顯犯罪年輕化　關注組批攬炒派害人

自去年6月開始的修例風波以來，青年犯罪個案大幅增加。多名建制派人士今日(2日)成立「犯罪年輕化關注組」(關注組)，成員指不少青少年對社會不滿，繼而參與違法抗爭活動，部分更流血受傷，或需面對刑事案底，處理犯罪年輕化問題迫在眉睫。關注組旨在與社會不同持份者溝通，向政府提出具體建議以解決犯罪年輕化等問題。

根據警方數字，在修例風波中被捕的8000人，逾4成為學生；而根據保安局的被捕人士數據，青少年犯罪率自修例風波節節上升，在去年11月更有約1800名年齡介乎於10歲至25歲的人士被捕。

關注組指網絡充斥假資訊，促政府訂立假資訊法以及對失實事件進行澄清，又要求政府從「預防及宣傳」方面打擊青少年犯罪，透過不同渠道發布防罪資訊，以提高青少年公民意識及培養正面價值觀。關注組又指市民需認清公義，切勿陷入民粹主義陷阱，促社會各持份者加強照顧未成年輕少年。

關注組批評攬炒派誤人子弟、荼毒青年，將社會推向滅亡，又指民主派議員游說外國干預香港事務，乞求美國制裁香港，怒斥「出賣香港人」。關注組認為「港版國安法」對黑暴有阻嚇性，可有效打擊恐怖主義，讓社會重回正軌。