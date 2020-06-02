政府高官評分全線下跌　鄭若驊民望續墊司底

鄭若驊5月評分僅得16.6分，繼續是3名司長中評分最低的一位。

有機構於上月底透過電話訪問逾700名市民，結果顯示高官表現的評分、對政府表現的滿意度，及對政府信任度等多個方面，均較上一輪調查錄得明顯下跌。其中被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊評分僅得16.6分，較4月份下跌3分，繼續是3名司長之中評分最低的一位，續「墊司底」。調查進行期間，全國人大通過「港版國安法」決定草案，相信對調查結果有影響。

香港中文大學香港亞太研究所於5月20日至28日期間，成功以電話訪問732名18歲以上市民，當中市民對政府高官表現的評分較4月份明顯下跌。特首林鄭月娥整體表示的評分為22.2分，較4月份大跌4.6分；若將數字與去年5月份，即反修例風波爆發前的48.1分比較，市民對特首的評分按年計大跌逾一半。

司長表現評分方面，3名司長評分亦全線下跌，鄭若驊繼續位列高官評分中最低的一位，其評分僅得16.6分，亦較4月份下跌3分。評分第2低的是政務司司長張建宗，其評分為23.6分，較4月份大跌6.4分。至於財政司司長陳茂波的評分則為27.9分，是3人中最高，但亦較4月份下跌4.1分。

調查同時要求市民對特區政府表現的滿意度，及對政府信任度等方面作評分，有67.9%受訪市民不滿港府表現，較4月份的60.4%大幅上升7.5%，只有13%受訪市民表示滿意，但較4月份的17.7%下跌4.7%。至於對政府的信任度方面，表示不信任特區政府的受訪市民有60.5%，較4月份明顯上升7.2%，只有15.6%受訪市民表示信任港府，較4月份的19.3%下跌3.7%。

此外，調查進行期間，全國人大討論及表決通過「港版國安法」決定草案，而調查結果顯示，有68.2%受訪市民表示不信任中央政府，較4月份的59.8%大幅上升8.4%，只有13.7%受訪市民表示信任中央政府，較4月份的16.7%下跌3.0%。