每年約3至4名警務人員涉貪被控　廉署稱會密切留意警隊貪腐

廉政公署表示，過去每年平均約有3至4名警務人員被控。

警隊過去2個月先後有17名警務人員涉及刑事案被捕，有人更涉嫌販毒，有議員關注警員操守問題，廉政公署表示，過去每年平均約有3至4名警務人員被控，會密切留意警隊的貪腐情況，又指香港公務員非常廉潔，香港警隊亦非常廉潔。

副廉政專員丘樹春今日(2日)出席立法會保安事務委員會匯報本港今年首4個月的貪污狀況，議員林卓廷指警務人員操守敗壞，有警員甚至涉嫌偷取檢獲的冰毒作販賣，警隊自行成立誠信審核行動小組要同事驗毒，情況令人憂慮。丘樹春指，每年約有3至4名警務人員被廉署檢控，當然一宗都嫌多，廉署會密切留意警隊貪腐情況。

至於涉及政府部門的投污投訴佔整體貪污投訴的28%，丘樹春指，接獲投訴的部門依次為警務處、食環署、房屋署，相信與有關部門與市民接觸較多，而所有政府部門平均每年約有10至16人被檢控。廉政專員白韞六指香港公務員非常廉潔，警隊亦相當廉潔。

有議員隨即反駁指不同意香港警隊廉潔，白韞六則反叫議員回顧60及70年代的警隊的貪污狀況與現時比較，說自己是客觀評論。

至於元朗7.21事件，丘樹春表示正嚴肅跟進，又指基於保密原則，未能發表任何意見，但會依法公平公正處理。