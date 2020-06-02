八達通加入iPhone手機首日即「甩轆」　5000客戶受影響

八達通卡加入蘋果手機錢包功能推出首日即「甩轆」。有市民將實體八達通卡添加到蘋果手機後，其持有的實體八達通卡報廢，但手機內的電子八達通卡卻未能使用，批評八達通未有解決系統問題便推出新服務，「搞到佢兩頭唔到岸」。八達通公司承認今午(2日時段有約5000名用戶未能將新卡加入系統，對此深感抱歉，系統現已回復正常，八達通現正為該批客戶進行修復，當完成處理後會即時通知。

市民唐先生今早11時許，將其持有的實體八達通卡轉移至其蘋果手機上，完成後該實體八達通卡隨即報廢，而手機上顯示的電子八達通卡亦顯示出實體卡原本的500多元餘額，但唐先生發現該電子八達通卡未能使用，於是到港鐵站查詢，而現場另有4名市民向港鐵職員稱將實體八達通卡轉移到手機時出現問題，但港鐵職員只建議他們向八達通公司查詢。

唐先生表示，他致電八達通公司的客戶服務熱線多次都沒有人接聽，只有電話錄音建議他到八達通網頁向線上客服查詢，但該網頁的線上客服只提供預設問題的答案，他形容「答非所問，九唔搭八」，由於轉卡出現問題，他需要另外購入一張八達通暫代使用，但原有的實體八達通卡內記錄了其居住大廈的門禁系統進出許可，他擔心問題若持續，「連屋企都返唔到」。