西灣河中槍男被控企圖搶劫　官禁發布開槍警資料

去年11月11日「三罷」行動期間，西灣河發生警務人員開槍射傷示威者的事件，中槍男子被控企圖搶劫、阻差辦公罪和企圖從合法羈押下逃脫罪，案件今日（2日）在西九龍法院提訊。中槍男子和同案另1名被告暫時時毋須答辯，各獲獲以現金和人事共8000港元保釋，案件押後至6月30日再訊，以待案件轉介區域法院的文件。裁判官又頒下匿名令，禁止發布開槍警務人員及其家人的個人資料。

2名被告依次為21歲被告周柏均，及20歲胡子鍵，均報稱是學生。2人被控於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A；企圖劫去A的一枝警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。

控方反對被告保釋，認為案情嚴重，呈上傳媒攝得的錄影片段截圖，指事發當日A協助清理路障，期間有人大叫「唔好畀佢走！」亦有人手持棍狀物體向A推進。A其後拔槍試圖制服一名男子，當他與該名男子糾纏時，首被告疑2度做出抓住手槍的動作，A「千均一髮」情況下開槍，中槍後被告曾試圖繞過救護車逃走。而次被告亦涉嫌在過程中做出搶槍的動作。

辯方則反指，A當時曾用右手拿手槍指向一名在逃男子的心口，左手握頸，將其拉往他的身邊，質疑他是否在正當執行職務。辯方又透露，2名被告事後均需接受心理輔導，其中首被告更因受槍傷影響，右腎及部分肝臟需切除，不能長期站立，被告沒有重犯或潛逃風險。裁判官最終批准2人擔保外出。

此外，控方申請將A匿名，指事後A、其妻子和女兒的個人資料被「起底」，有人包圍女兒就讀的學校，甚至透過信件、電話訊息、電郵等，恐嚇A「全家去死，唔死慘過死」，揚言「血債血償」，A又收到並非由他們填寫的器官捐贈卡、銀行借貸資料、保險單等，相信有人盜用他們的資料，形容A一家活在恐懼中，需接受心理輔導。

裁判官指隨着案件被帶上庭，料另一輪針對A的攻擊很大機會發生，又形容A的家人是無辜，最終頒下匿名令，禁止報道A、其妻子和女兒的姓名、住址、照片，以及他們的工作地點或就讀學校。