港今增6宗新確診　瀝源邨群組再有4人染疫

沙田瀝源邨祿泉樓爆發本地新冠肺炎群組感染，除了日前一對夫婦最先確診後，祿泉樓今日再新增4宗個案，4名女患者年齡介乎56至78歲，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上述4名祿泉樓居民是於收集深喉唾液樣本後確診。今日亦新增另外兩宗巴基斯坦輸入相關個案，本港累計確診宗數增至1094宗。

祿泉樓4宗個案當中，其中第1089宗個案的確診為68歲女性，與女兒、女婿及孫女，同住有出現咳及頭痛等病徵。平日會去禾輋及瀝源邨的街市。第1090宗個案的患者為57歲女性，與傭人同住，無病徵。她的家人曾於5月23日探望，無外遊記錄。第1091宗個案的患者為56歲女性，與母親及姐姐同住，於上月30日曾有咳及發燒，平日會到好運中心的超市購物、亦有到和平餐室用膳。至於第1092宗個案的確診者為1名78歲女性，與兒子同住。平日會到沙田中心公園晨運、亦有到好運中心超市購物。4名瀝源邨祿泉樓確診的患者入院後都有發燒。

至於2宗輸入個案方面，第1093宗的患者為一名15歲男性，5月曾到巴基斯坦，上月16日坐QR818班機返港，其母、妹及祖母早前已確診。他於接受第12日深喉唾液樣本檢測時確診，未有出現病徵。第1094宗個案的43歲女患者，家住屯門、未有外遊，因到檢疫中心照顧從巴基斯坦回港母親，其母及後確診，她亦須接受檢疫，及後於第12日檢疫時，其深喉唾液樣本檢測時確診。

張竹君表示，4宗祿泉樓個案並非住在同一層，大家亦互不認識，估計是因環境污染感染，例如是電梯或出入口。而衞生署在祿泉樓向居民派發了1200多個樣本瓶，已收回1000個，目前完成化驗了700個，除了上述4宗陽性個案，其他居民是陰性。衞生署亦會到確診者到訪的街市、藥房、餐廳和超市等地方，向員工派發樣本瓶，以檢視是否有隱形傳播鏈。