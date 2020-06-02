電訊公司技術員涉起警底　案件9月開審

電訊公司的男技術員涉嫌利用工作之便，從公司電腦取得一名警員的身份證號碼等個人資料，然後向Telegram帳戶持有人「報料」供發布，並涉嫌在停車場拍攝他人車輛的車牌。案件今日(2日)在區域法院提堂，被告陳景僖否認3項不誠實取用電腦罪、一項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及一項遊蕩罪，案件排期於今年9月7日開審，預計審訊需時6天。

控方透露將傳召13名證人，包括3名市民、9名警員及1名電腦專家；辯方亦打算傳召1名電腦專家證人，並就被告供詞的呈堂性作出爭議。法官安排案件於8月10日預審，被告繼續獲准保釋。

32歲被告陳景僖，被控於2019年9月9日，披露未經資料使用者，即一間電訊公司的同意而取得的個人資料，即一名陳姓中國籍男子的姓名、香港身份證號碼及電話號碼等，導致當事人蒙受心理傷害，違反《個人資料（私隱）條例》。

此外，他分別被控於2019年7月24日、8月3日及9月9日，取用屬於上述電訊公司的電腦，意圖使其本人或他人不誠實地獲益。最後一項控罪指他在2019年9月22日，在何文田忠孝街頌民苑停車場上層2號梯間遊蕩，意圖犯可逮捕的罪行。