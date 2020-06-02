珠三角白海豚跌至2000條　環團籲跨區保育

珠江三角洲一帶水域是全球最大的中華白海豚棲息地之一，惟嚴重的人為滋擾長期威脅着白海豚。世界自然基金香港分會（WWF）估計，現時該處水域只剩下約2,000條中華白海豚，其中香港數目過去15年更下跌80%。WWF聯同中港兩地多間機構共同推出《中華白海豚緊急保育行動》，列出多個核心區和緩衝區進行管理，以穩定及恢復珠三角白海豚族群。

WWF與合作夥伴今日(2日)發布《珠江三角洲中華白海豚族群緊急保育行動》(《緊急保育行動》)，爭取拯救白海豚的最後機會。WWF海洋保育主管麥庫克·勞倫斯(Laurence McCook)估算，目前珠三角一帶水域只剩下約2,000條中華白海豚，而這個數字仍在持續下降中，而白海豚族群繁殖速度非常緩慢，珠三角的中華白海豚，包括香港錄得的個體正處於瀕臨滅絕的邊緣，情況令人憂心。

就此，WWF將聯同香港以及廣東地區的多間機構共同制訂跨地域的《緊急保育行動》，旨在穩定及恢復中華白海豚族群，計劃建議對一系列覆蓋白海豚主要棲息地的核心區和緩衝區進行管理，包括劃定大嶼山海豚保育管理區，如龍鼓洲區、南大嶼山及西大嶼山區等，要求政府2024年之前成立海豚保育管理區，以及將水底噪音納入環境影響評估等，務求將人類對白海豚的干擾和威脅減至最低。