保就業計劃開放申請逾1星期　收約12萬僱主申請

補貼僱主支付員工薪酬的保就業計劃，自上月25日開放申請首期計劃，政策創新與統籌辦事處資料顯示，過去逾1星期，即5月25至6月1日下午6時，共收到約12萬名僱主申請，佔全港合資格27萬僱主約44%。計劃同時為合資格自僱人士發放一筆過7500港元補貼，過去一星期有約13.5萬名自僱人士的申請。

勞工及福利局局長羅致光今日（2日）出席由香港管理專業協會舉辦的「保就業計劃」網上分享會。羅提醒，僱主必須將全數補貼同於支薪，而6至8月員工人數不可少於今年3月或裁員，否則會有罰款，政府會在網上公開獲補貼的企業名單，但不會公布受罰名單，因怕影響企業聲譽。

第1期計劃會補貼僱主今年6至8月的薪金開支，第2期計劃則補貼今年9至11月的開支。羅致光在會上透露，暫時構思第2期計劃會沿用第1期計劃的規定，即利用去年12月至今年3月作計算補貼的指定月份，並以今年3月的員工人數作指標。他解釋，沿用規定是避免出現舞高弄低的情況，因今年4月公布計劃時，「多咗公司成立、開多咗強積金戶口，質疑「點解4月會突然咁好景」，故其後改為今年3月劃線。

另外創新辦指，過去一星期共收到超過11.8萬個熱線及電郵查詢，以及有約3700人前往3間服務處查詢。計劃將在本月14日截止，該處表示，正審核已收到的申請，預計大部分參與強積金計劃僱主可在提出申請後3至4星期，即6月中下旬獲發放補貼，如僱主的申請涉及職業退休計劃，申請可能需要較長時間處理。