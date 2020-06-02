荃灣線列車相撞拖累更換信號系統　7條線延期至少5年

港鐵計劃更換7條信號系統以加密班次，但落實時間表一拖再拖，市民坐港鐵或要迫多幾年！原定2018年底完成更換工程的荃灣線已延誤至去年，啟用前更因去年中環至金鐘站的列車相撞事件，令軟件設計需要「從零開始」。港鐵今(2日)向立法會鐵路事宜小組委員會交代最新進展，指現正按新流程操作全面檢測及修正軟件系統，又稱已接近要重整全套軟件，初步料需3年時間完成更換，料延至2023年方能完成工作，即前後延誤達5年。

文件指出，基於安全為首要考慮，港鐵必須按照新流程操作下的每項細節要求逐項執行，其技術的複雜程度接近重整全套軟件，因此驗證階段所需時間較長，初步估計至少2021年才能完成整個軟件檢查及修正，待新信號系統的軟件檢視及修正完成後亦要反覆檢測，並獲港鐵及承辦商的顧問認證，以及機電署的同意後才可考慮恢復循序漸進式的實地行車測試，料要2023年才可完成更換。

荃灣線更換工作延誤引致其他6條線亦要滯後，原定去年完成更換工作的港島線，港鐵在意外發生前已宣布要延至2021年，惟最新文件指該線新統要待荃灣線新系統投入服務後約18個月才可投入服務，料需再延至2024至25年。

至於觀塘線及將軍澳線則要在港島線投系統入服務後24個月內相繼投入服務，料需等到2026至27年，與最初計劃相差6至7年。而原定2026年完成系統更換的東涌線、迪士尼線及機場快線更要「推倒重來」，港鐵稱因要與東涌線延線工程配合，故需重新規劃，其中部分系統經提升後須在東涌線延線完成後才作更換，即至少2029年後才可展開工作。