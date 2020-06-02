逾4成受訪者稱內地人權較1989年惡劣　創27年來新高

「六四事件」今年踏入31周年，香港民意研究所今午(2日)公布最新一份民意調查，59%受訪者支持平反六四，創2016年以來新高，66%認為中央政府當年處理不當，52%則認為當年北京學生做法正確。不過，一直舉辦悼念「六四事件」活動的支聯會，其最新評分下跌，認為應該解散支聯會的人數更創2017年來新高。另外有43%認為內地目前的人權狀況，較1989年時更差，創27年來新高。

調查在今年5月19日至21日進行，成功訪問了1001名市民對六四事件的看法，結果顯示59%人支持平反六四，23%則表示反對，66%受訪者認為當年中央政府處理事件的手法錯誤，只有15%人認為鎮壓學生是正確，52%人認為當年北京學生做法正確，僅20%市民認為做法不當，43%認為中國現時的人權狀況較1989年時變得更為惡劣，38%認為有改善，44%估計3年後中國的人權狀況將較現時為差，29%預料狀況在3年後有轉好趨勢。

調查亦發現，51%及45%受訪者分別認為港人有責任推動中國的民主、經濟發展，36%和45%稱沒有責任，44%受訪者則認為港人應推動中國民主發展多於經濟發展，相反地只有28%認為港人應推動中國經濟發展多於民主發展，49%認為中國目前應較著重發展民主，29%指中國現時應較著重發展經濟。

至於過去多次舉辦悼念「六四事件」活動的支聯會，其最新評分為47.5分，較去年下跌2.7分，創2018年5月以來新低，分別有24%和43%受訪者表示應該和不應解散支聯會，當中表示應該的人數創2017年5月以來新高。