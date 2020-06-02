孟加拉漢涉膠袋藏槍　被指遇警便棄袋即逃

來自孟加拉的無業男子被指於街頭遇到便衣警巡邏時，便將手上膠袋丟棄並逃走。警方將他制服後，發現在他棄置的膠袋，原來載著1枝自製手槍。該孟加拉漢否認無牌管有槍械彈藥及抗拒警務人員兩罪，案件今(2日)於高院原訟庭開審。

本案被告SAYEAD Abu（40歲），被控在2018年7月26日，在深水埗東京街近長沙灣道，無牌管有1枝手槍和2發子彈，以及在同日同地抗拒一名在正當執行職務的警務人員。

控方開案陳詞指，警方當晚於深水埗區進行巡邏監視行動。晚上9時左右，一名偵緝警長在東京街近麗閣社區會堂附近，看見被告及另一名南亞裔男子形迹可疑，見到他更試圖走開，遂用通知同僚到現場會合監視。他見到被告原本手上拿着一個黑色膠袋，但在掉頭離開時把它掉在地上並開始逃跑。

警員見狀上前將二人制服。期間被告曾大力反抗，要兩名警員合力用了約1分鐘，才成功將他鎖上手銬。而警長就拾起被告丟棄的膠袋，赫然發現裏面藏有1支手槍。警員於是以藏槍罪將被告拘捕，將他帶返警署調查，但他未有作出招認。另外被告身體雖有擦傷，但他拒絕往醫院檢驗。

今天被告並無聘用律師，自行處理今次審訊。他在主控官作開案陳詞時，一度站起來大聲指主控官說謊，法官見狀出言勸止。