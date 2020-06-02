澳洲進口蘋果汁「棒曲霉素」超標　食安中心下令回收

食物環境衞生署食物安全中心今日(2日)公布，一款澳洲進口瓶裝果汁飲品「Presha Fruit」樣本被驗出霉菌毒素「棒曲霉素」含量超標，中心呼籲市民停止飲用該批次飲品，並已知會涉事製造商或分銷商上述違規事項，製造商或分銷商亦已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收，中心正跟進事件。

被檢出「棒曲霉素」超標的產品為一款Cold Pressed Apple & Raspberry果汁，原產地澳洲，品牌為「Presha Fruit」，每瓶容量為350毫升，問題樣本保質期至今年9月17日，本港進口商或分銷商為百佳超級市場(香港)有限公司。

發言人指，當局跟進早前一款瓶裝蘋果汁飲品樣本受污染的調查時，中心再從巿面抽取同一品牌的另一款瓶裝果汁飲品樣本進行檢測，結果發現樣本含10億分之120的棒曲霉素，比中心所採用的標準10億分之50高。

發言人表示，棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，動物研究顯示攝入大量棒曲霉素可引致肝臟、脾臟及腎臟受損，以及對免疫系統造成毒性損害。至於人類，有報告指會出現噁心、胃腸道不適及嘔吐徵狀。

根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。