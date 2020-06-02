研究指中區空氣污染超標 　巴士低排放區有名無實

環團指政府設立「低排放區」是名大於實，區內空氣污染仍超標。

新冠肺炎下，不少上班族早前在家工作，大大減少交通使用量，然而有研究顯示，中環路邊空氣污染物仍然繼續超標，當中位於政府設立之「專型巴士低排放區」內的置地廣場外巴士站，錄得的污染水平最高，超過世界衞生組織建議安全標準3.5倍，顯示政府設立「低排放區」仍然名大於實。

健康空氣行動(CAN)於今年3月中進行研究，收集中環10個巴士站的空氣污染物二氧化氮（NO2）數據，是政府於去年底收緊專營巴士低排放區的排放標準至歐盟五期或以上後首次同類研究。

研究發現，所有監測點之平均NO2濃度均超過世衞建議安全水平，即平均每立方米40微克。另外，11個地點的濃度比世衞建議安全水平高出接近3倍。雖然置地廣場位於低排放區，但其NO2濃度卻是眾多監測點中最高，高達142.9（微克/立方米），較世衞建議安全水平高3.5倍。

三條主要幹道中，德輔道中的平均NO2濃度最高，約為129.8 (微克/立方米)。干諾道中為109.9(微克/立方米)、皇后大道中為104.8(微克/立方米)。

該團體指，除專營巴士外，低排放區未有規管其他車種，變相容許高污染車輛繼續進出低排放區，諷刺地令「專型巴士低排放區」之路邊空氣污染長期高企，實質上為全港最污染地區。

為保障公共健康，團體敦促政府收緊「專型巴士低排放區」的排放標準至歐六或以上標準；並盡早推出於今年初公布、承諾於1年內制訂，包括專營巴士在內的「電動車普及化路線圖」，以減低路邊空氣污染及保障公眾健康。