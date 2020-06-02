港版國安法：蓬佩奧歡迎港人赴美　學者指當地局勢亂做法靠害

全國人大日前通過「港版國安法」的立法決定，美國國務卿蓬佩奧指美國正考慮「歡迎香港人前往美國」，但未有透露會提供多少移民配額或簽證細節。有學者對蓬佩奧說法有保留，不相信美國會「中門大開」讓港人移民，又認爲美國已經自顧不暇，當地局勢亂、歧視問題嚴重，直斥移民美國是「靠害」，港人勢必更悽慘。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生表示，蓬佩奧只是說「歡迎香港人前往美國」，但卻未有清楚交代是否研究放寬移民或簽證條件，措詞含糊，對此說法「有保留」。然而，即使美國落實開放移民政策，但當地局勢不穩，尤其是歧視問題嚴重，相信除高科技人才外，大部分港人移民至當地，也只能領取最低工資，對其事業發展有限，港人移民到美處境並非如想像般美好。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑美國「靠害」。他續指，因疫情原因，美國仇視華人的情緒升溫，「美國人唔會分得清你係中國人定係香港人」，港人在美國先勿論個人發展，分分鐘出門會受到襲擊，人身安全也未有保障，移民美國並非港人的選項。

美聯移民顧問總監黃秀穎也表示，消息傳出後，暫未有港人查詢移民美國的事宜，而美國亦未必是港人移民的熱門選擇。因美國移民門檻高，自上年11月起投資移民金額由50萬美元加價至90萬美元，核心地區更由100萬美元加至18O萬美元，惟投資風險卻很高，爛尾樓的消息不斷，而移民輪候時間亦長達4年以上，再加上美國目前局勢不穩、疫情嚴峻、中美博弈等種種因素，即使美國歡迎港人移民，但礙於以上種種負面因素，衡量過後，港人亦未必願意移民至美國。