去年中上環暴動案　速龍成員否認夾口供

去年7月28日中上環發生警民衝突，一對夫婦及一名女學生被控於參與暴動，案件今日(2日)於區院續審。辯方盤問時，直指拘捕男被告的速龍小隊警員嚴偉倫當晚行動完結後，跟另外約20名隊員「夾口供」，嚴矢口否認，強調隊員返回警署聽取指揮官訓示時，傳令員只給他們行動時間及地點等資料。

嚴承認當時有用紙張抄下傳令員提供的資料，但有關筆記紙已經銷毀，他強調是在訓示後，獨自在更衣室內填寫補錄口供。

辯方指出，嚴的書面供詞跟他在庭上的證供不一致，例如書面供詞提到在男被告湯偉雄的背囊內搜出頭盔及防毒面罩，但他在庭上卻說，頭盔及防毒面罩是扣在背囊上。而實情則是當時湯遭截停後，警員為要識別他容貌，要他脫下頭盔及面罩放在地下的背囊之上。辯方批評嚴的證供「一路講一路作」，嚴斷然否認。

辯方又指，湯被截停時有警員大叫「警察、咪郁」，他只是伸高雙手配合警方而已，而非如嚴所述要阻礙警員追截兩名女被告，嚴表示不同意。

3名被告分別是湯偉雄（38歲）杜依蘭（41歲）夫婦，及女學生李宛叡（17歲）。