暴動罪脫罪　黑暴六四點玩都得

反修例示威風波中約有8000人被捕，當有多少人成功被檢控及定罪，實在難以估計，但警察拉人，法官放人，今日即刻有1宗。1名學生涉於去年10月在黃大仙紀律部隊宿舍附近向警方投擲磚塊，當場被捕，但經審訊後，被裁定暴動罪名不成立。有評論認為判決會令黑暴未來反政府行動、破壞社會更肆無忌憚。

事實上，立法會明日(3日)會繼續審議《國歌條例草案》，預料周四(4日)會三讀表決，適逢周四是「六四事件」31周年，雖然警方以禁聚令為由反對舉辦六四燭光晚會，惟包括外號「漢奸黎」的壹傳媒黎智英等人卻號召市民照樣參與違法集會，更有人提議在全港遍地開花悼念六四，從過去情況來看，很大機會再度發生混亂及暴力事件，社會雞犬不寧。

原本反對派及黑暴鼓吹違法達義，已無懼法律制裁，沒料到今日法庭裁定1名男生暴動罪名不成立，變相再為黑暴及反對派壯膽，令他們的破壞社會行動更加肆無忌憚、為所欲為。況且美國、英國及台灣等地已表明歡迎港人移居當地，提供容身之所，所以香港的反對派、示威者、甚至黑暴確實無後顧之憂，只怕手上無護照。勇武手足們，你們有冇BNO或護照呀？