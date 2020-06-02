尖沙咀非華裔疑犯死亡事件　西九重案組徹查

一名非華裔男子上月在尖沙咀涉嫌刑事毀壞、藏毒及襲警後被捕，他同日感到不適送院，延至翌日死亡。身為社福界特首選委的巴基斯坦裔港人簡浩名，早前到灣仔警察總部抗議警方使用過份武力，他日前收到警方回覆，指警方正調查事件，稍後會向死因裁判官提交報告。簡指警方未有公佈死者死因，亦沒有交代有否通知死者的家人，認為警方應將涉事警員停職。

警方發言人回應指，西九龍總區重案組正跟進調查有關案件。案件中一名54歲非華裔男子死亡，警方已聯絡死者家屬，並安排為死者進行驗屍，其死因有待毒理化驗報告及法醫的驗屍報告確定，警方稍後亦會向死因裁判官提交報告。

簡浩名在facebook表示，「香港警方拘捕可疑人士壓頸，而被捕人士送院後第日死亡，警方都未出死亡報告，冇交代死者國籍，是何人，亦無團體跟進，但同樣事情發生係美國，警員被革職，被控謀殺，仲搞到全國示威騷亂，香港人命是否咁賤？」簡認為警方應盡快交代事件。

事發於上月7日，油尖警區軍裝人員巡經彌敦道時，接獲途人求助，指一名懷疑身上有強烈酒氣的非華裔男子，以玻璃樽毀壞一輛行駛中的私家車，以及推倒一架停泊在附近的電單車。警員在彌敦道對開截停並在他身上搜出約4克懷疑海洛英，男子在被捕期間曾激烈反抗及掙扎。之後男子表示身體不適，警員安排救護車將他送往伊利沙伯醫院治理，他翌日下午死亡。

據了解，法醫已為死者進行解剖，初步沒有發現任何骨折或內臟受損，但發現他有心血管懷疑阻塞，他生前亦患有糖尿病。