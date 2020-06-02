政Whats噏：巿民資料欠統一處理　 政府派錢有如系統麻痹

令人引頸以待嘅全民派錢1萬元計劃，終於有消息話本月21日開始接受申請，估計市民最快都要都7月中先至「有錢落袋」。雖然市民可以透過銀行網上電子登記，但參與計劃嘅20幾間銀行嘅部分分行同各區郵政局都會開放，畀市民領取同交回申請表格，有資訊科技界人士批評政府派錢慢，政府各部門就好似神經系統麻痹咁，處理市民資料數據混亂。議員柯創盛亦都建議政府要設立分享經濟成果嘅制度，無論派咩都好，都統一啲啦！

財政司司長陳茂波早前表示，今個月底會開始接受合資格市民登記申領政府派發嘅1萬港元，政府已經同超20間銀行簽約，透過銀行向市民發放款項，同時亦會透過香港郵政向市民派錢。陳續指，預計政府喺7月中正式發放款項，估計到8月底，大部分市民已經收到款項。市民除咗親身交表外，亦可以經電子方式向參與計劃嘅銀行登記，並以個人戶口收款，呢個渠道會比較快捷，預計7月中就可以「有錢落袋」。渣打銀行同中國銀行回覆查詢時都表示，派錢計劃詳情有待政府公布，但提醒市民可以預先登記數碼銀行戶口，以便更快收到款項。

雲端與流動運算專業人士協會會長陳家豪(Emil)表示，佢同大多數香港人一樣覺得政府派錢好慢。Emil形容政府就好似一個神經系統麻痹嘅身體咁，大腦雖發出指令，啲手手腳腳卻唔配合。佢話政府之前其實都派過幾次錢，理應有部分市民銀行戶口嘅資料，點解今次又要市民話時間再填過表呢？Emil稱政府缺乏客戶關係管理，無好好統一處理市民嘅資料數據，搞到唔同部門各有各做。因此Emil強烈呼籲政府應該盡快進行數碼基礎建設，令各個政府部門都可以共享一個香港市民數據庫。

議員柯創盛(柯仔)就指立法會喺5月中已經通過財政預算案派錢，但政府要到6月中先接受申請，時間上應該要捉緊啲。而筆錢要去到7、8月先至到手，點都講唔上係「及時雨」啦。柯仔關注一直以嚟拎緊政府津貼嘅市民，有無機會用更簡單嘅方法拎到1萬港元，柯仔又話政府前年派4000港元，處理手法之拙劣令佢縐眉，擔心今次又會好似上次咁拖成1年，浪費時間同納稅人嘅錢。柯仔提議政府不如設立一個分享經濟成果嘅制度，統一處理市民嘅資料數據，以後無論派錢定派口罩都好，市民撳個掣就搞掂哂喇！