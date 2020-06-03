小一叩門拍片當面試　避免感染風險

教育局今年透過郵遞通知參與小一統一派位的家長，結果今明兩日公布。若對派位結果不滿意，可選擇到心儀小學「叩門」。以往不少學校收取候補生表格後會面試，有學校繼續沿用有關做法，惟有校長因應疫情要求學生拍攝影片或直播面試，避免增加感染機會。

東網記者查閱不同學校的網頁，發現學校各有在叩門階段招收小一候補生的方法，有學校需要家長親身交表，同樣安排學童親身面試，亦有學校讓家長在網上遞交申請表或所需資料，並就有關資料遴選學生。不過，都有學校要求家長親身交表之後，再為子女拍攝短片，透過影像讓學校了解申請者的一面。

黃埔宣道小學校長蔡婉英說，因應疫情關係，會以拍片取代面試，影片長度為5至7分鐘，內容以學童的日常生活為主，包括自我介紹、生活點滴或展示專長及興趣等。上水鳳溪創新小學校長李淑賢亦稱，今年改為要求家長拍攝5分鐘以內的影片，透過傳訊軟件傳至指定手機號碼。學校會篩選出表現較佳的學生，並與家長及學生視像面試。

九龍塘天主教華德學校亦要求有意申請的家長，到指定網站提交學生資料、課業及要遞交一條3分鐘影片，以及上載可以展示學童中、英文造句能力的課業。九龍塘嘉諾撒聖家學校上月13日在收表後仍繼續安排面見面試。該校校長何佩芳說，親身接見更能了解學童即場反應及禮貌等，但會視乎疫情，再考慮是否以其他方法代替。